Can Yaman | Sanremo è una cosa nuova spero che Carlo mi aiuti E sul palco arriva Kabir Bedi

Can Yaman ha dichiarato che la sua partecipazione a Sanremo nasce dall’interesse per una nuova esperienza, motivata dall’invito di Carlo. Durante la serata, l’attore ha mostrato entusiasmo per il palco e ha chiesto supporto al co-conduttore. Sul palco è salito anche Kabir Bedi, aggiungendo un tocco internazionale alla serata. Le parole di Yaman sono state accompagnate da un sorriso sincero, mentre la serata prosegue con diverse esibizioni.

