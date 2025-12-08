La seconda stagione di Sandokan, con l’idolo turco Can Yaman, potrebbe già essere realtà: pur priva di una conferma ufficiale, la notizia arriva dall’account twitter CINGUETTERAI, insider nostrano di intrattenimento, che riporta una lavorazione imminente dei prossimi episodi È già in sviluppo la 2ª stagione di #Sandokan, la serie che ha debuttato con straordinario successo su Rai 1 ed è stata venduta in tutto il mondo. #Sandokan2, sempre con Can Yaman, verrà girata tra la primavera e l’estate 2026 e magari ci sarà anche un cameo di Kabir Bedi. pic.twitter.comhLm3F73UEX — Cinguetterai? (@Cinguetterai) December 8, 2025 “È già in sviluppo la 2ª stagione di #Sandokan, la serie che ha debuttato con straordinario successo su Rai 1 ed è stata venduta in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Sandokan 2 si farà? Can Yaman torna sul set e spunta l’ipotesi Kabir Bedi