Sanremo 2026 Bertagnolli tra Festival e Paralimpiadi | Ci siamo anche noi

Bertagnolli ha portato a Sanremo 2026 le sue otto medaglie paralimpiche, dimostrando che anche gli atleti paralimpici meritano attenzione. La sua presenza al festival musicale nasce dalla volontà di unire sport e cultura, portando un messaggio di inclusione. Con il suo esempio, vuole ispirare nuove generazioni e ribadire il ruolo fondamentale delle persone con disabilità nel panorama italiano. La sua partecipazione rappresenta un passo avanti verso una maggiore visibilità.

Con le sue otto medaglie paralimpiche è tra le punte di diamante dell’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Giacomo Bertagnolli mercoledì calcherà il palco del teatro Ariston di Sanremo per promuovere le Paralimpiadi di Milano Cortina che prenderanno il via il 6 marzo e che tutti si augurano siano un successo come i Giochi appena conclusi. “L’ho saputo circa una settimana fa. Io spero ci dedichino il giusto spazio perché secondo me è importante, soprattutto a cinque giorni dall’inizio delle Paralimpiadi, mandare il messaggio che ci piacerebbe avere il sostegno della gente”, ha detto a LaPresse il 27enne di Cavalese ipovedente sin dalla nascita a causa di un’atrofia del nervo ottico, ma che ha iniziato a sciare ad appena due anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

“Se mi chiama a Sanremo ci vado ma tra noi non programmiamo niente. L’ultima volta che ci siamo sentiti, abbiamo passato ore a storpiare nomi di vecchi calciatori tedeschi…”: così Mauro Repetto su PezzaliMauro Repetto conferma che, se Max Pezzali lo chiamasse, sarebbe disponibile a partecipare a Sanremo, senza però pianificare nulla in anticipo.

Le Bambole di Pezza a Sanremo 2026: «Ci siamo scelte come sorelle di vita, in una società che immagina le donne sempre in competizione tra loro. Al Festival speriamo di ispirare le bambine a suonare»Le Bambole di Pezza, gruppo pop-punk milanese, hanno deciso di partecipare a Sanremo 2026 per sfidare gli stereotipi di genere e mostrare un esempio di solidarietà tra donne.

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big

