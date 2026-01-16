Se mi chiama a Sanremo ci vado ma tra noi non programmiamo niente L’ultima volta che ci siamo sentiti abbiamo passato ore a storpiare nomi di vecchi calciatori tedeschi… | così Mauro Repetto su Pezzali

Mauro Repetto conferma che, se Max Pezzali lo chiamasse, sarebbe disponibile a partecipare a Sanremo, senza però pianificare nulla in anticipo. In un’intervista, ricorda come l’ultima volta abbiano passato ore a scherzare su nomi di vecchi calciatori tedeschi, sottolineando il rapporto di amicizia e spontaneità tra loro. La sua posizione appare semplice e diretta, senza eccessi né aspettative, confermando l’assenza di programmi precisi per eventuali future collaborazioni.

Avrebbe fatto più scalpore un netto rifiuto ma Mauro Repetto fa sapere anche a Repubblica che se Max Pezzali lo chiama ci va “volentierissimo”. Dove? A Saremo dove l’ex ‘socio’ degli 883 sarà l’ospite della nave per cinque serate. Sul fatto che niente sia ancora deciso quando manca poco più di un mese al Festival, Repetto non è affatto scoraggiato: “Fin dai tempi della scuola ogni cosa tra noi non è stata mai programmata. Non abbiamo mai provato una canzone, è stato tutto assolutamente spontaneo. E se dovessimo fare qualcosa al festival, tutto accadrà come sempre, naturalmente “. Dopo uno spettacolo teatrale, il musicista è uscito con un singolo, In riva a te. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se mi chiama a Sanremo ci vado ma tra noi non programmiamo niente. L’ultima volta che ci siamo sentiti, abbiamo passato ore a storpiare nomi di vecchi calciatori tedeschi…”: così Mauro Repetto su Pezzali Leggi anche: Mauro Repetto a Sanremo 2026 con Pezzali per rifare gli 883: “Se Max mi chiama ci vado volentierissimo” Leggi anche: Una coppia gay saluta Leone XIV: “Gli abbiamo detto che siamo sposati, ci siamo sentiti accolti” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Mauro Repetto a Sanremo 2026 con Pezzali per rifare gli 883: “Se Max mi chiama ci vado volentierissimo” - Mauro Repetto continua a sottolineare che gli farebbe piacere salire sul palco del Festival di Sanremo 2026 assieme a Max Pezzali per riportare in vita ... fanpage.it

