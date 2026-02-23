Le pagelle delle prove generali di Sanremo | Serena Brancale inarrivabile Boato per Sal Da Vinci tormentone Ditonellapiaga

Serena Brancale si distingue come artista inarrivabile durante le prove generali di Sanremo, mentre il pubblico ha reagito con entusiasmo alla performance di Sal Da Vinci. La giornata di oggi, 23 febbraio, ha visto i cantanti mettere alla prova le loro canzoni davanti ai giornalisti, che hanno assistito alle prove a partire dalle 14:30. Tra le esibizioni, il tormentone di Ditonellapiaga ha conquistato l’attenzione di tutti, creando un’atmosfera di attesa crescente per l’apertura ufficiale del festival.

Ormai ci siamo. Sta per iniziare la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Oggi, 23 febbraio, dalle 14:30 circa si sono svolte le prove generali a cui hanno potuto assistere i giornalisti. C'eravamo anche noi di Today.it e qui vi diciamo come sono andate. In generale la sensazione è che non ci sia un brano favorito. Il livello medio generale è sufficiente: nessuna (o quasi) canzone memorabile, ma neanche brani totalmente insignificanti. Ogni cantante fa il suo e dà all'ascoltatore esattamente ciò che si aspetta. Per intenderci: Tommaso Paradiso fa Tommaso Paradiso, Arisa fa Arisa e così via. 🔗 Leggi su Today.it

