Green Carpet di Sanremo 2026 bagno di folla per gli artisti | fiori e sorrisi regalati ai fan fuori dall’Ariston

Sanremo, 23 febbraio 2026 - Bagno di folla per i 30 Big del Festival di Sanremo 2026. Il consueto Green Carpet davanti al Teatro Ariston ha visto i cantanti sfilare e dispensare fiori ai fan. Che si sono assiepati sin dalle 19.30 lungo la passerella per vedere i proprio beniamini. A testimonianza del fatto che il Festival di Sanremo continua a rimanere una delle manifestazioni più attese durante tutto l’anno da tantissimi italiani. E così i 30 Big del Festival di Sanremo hanno dato vita a una passerella che è ormai un vero rito prima dell’inizio della manifestazione. Fra i più attesi senza dubbio Arisa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sanremo 2026: Fioricoltura italiana in scena, dal green carpet all’Ariston, un omaggio a colori e profumi.Sanremo 2026 porta in scena la fioricoltura italiana, dal green carpet all’Ariston, dove i fiori decorano il palco e riempiono l’aria di profumi intensi.

Green Carpet, la sfilata evento di Sanremo 2026: dove vederloDove e quando vedere il green carpet, la tradizionale sfilata dei Big di Sanremo 2026 da seguire alla vigilia del debutto sul palco dell’Ariston ... dilei.it

Le immagini esclusive di RaiNews.it al green carpet che ha inaugurato la 76a edizione del Festival di Sanremo Segui il Festival su Rainews.it - facebook.com facebook

La settimana di #Sanremo2026 a #IFattiVostri da oggi su Rai 2 con collegamenti tutti i giorni dal green carpet dell’Ariston x.com