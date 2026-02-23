Green Carpet di Sanremo 2026 bagno di folla per gli artisti | fiori e sorrisi regalati ai fan fuori dall’Ariston

Il Green Carpet di Sanremo 2026 ha attirato centinaia di spettatori, desiderosi di vedere da vicino gli artisti. La causa è stata l’attesa per i 30 Big del Festival, che hanno percorso il tappeto verde tra sorrisi e regali ai fan. Le persone hanno acclamato con entusiasmo, offrendo fiori e fotografie ai cantanti. La scena si è svolta sotto un cielo sereno, creando un’atmosfera di festa e condivisione. La folla si è radunata lungo tutto il percorso, cercando un sorriso dai loro idoli.

Sanremo, 23 febbraio 2026 - Bagno di folla per i 30 Big del Festival di Sanremo 2026. Il consueto Green Carpet davanti al Teatro Ariston ha visto i cantanti sfilare e dispensare fiori ai fan. Che si sono assiepati sin dalle 19.30 lungo la passerella per vedere i proprio beniamini. A testimonianza del fatto che il Festival di Sanremo continua a rimanere una delle manifestazioni più attese durante tutto l’anno da tantissimi italiani. E così i 30 Big del Festival di Sanremo hanno dato vita a una passerella che è ormai un vero rito prima dell’inizio della manifestazione. Fra i più attesi senza dubbio Arisa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sanremo 2026: Fioricoltura italiana in scena, dal green carpet all’Ariston, un omaggio a colori e profumi.Sanremo 2026 porta in scena la fioricoltura italiana, dal green carpet all’Ariston, dove i fiori decorano il palco e riempiono l’aria di profumi intensi.

