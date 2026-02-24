Sanità deficit da 460milioni di euro per le Asl pugliesi

Il deficit di circa 460 milioni di euro delle ASL pugliesi deriva da una gestione finanziaria in difficoltà, che ha portato a tagli e riduzioni dei servizi. La mancanza di fondi ha influenzato le assunzioni, le forniture e le prestazioni sanitarie offerte ai cittadini. La situazione evidenzia le criticità del sistema sanitario regionale, che fatica a garantire l’efficienza richiesta. Le conseguenze si riflettono sulla qualità delle cure e sulla copertura delle prestazioni.

La Puglia si conferma tra le regioni con la maglia nera per quanto riguarda la sanità nel nostro Paese, con un deficit che si aggira attorno ai 460milioni di euro. Presi singolarmente, i conti delle singole Asl colpiscono ancora di più perché in testa alle aziende con i deficit maggiori ci sono la Asl di Bari (210milioni di deficit), la Asl di Brindisi con un deficit di 67milioni e quella di Foggia con un deficit di 60milioni. Conti in profondo rosso per le aziende sanitarie locali che vengono ereditati con tutti i problemi del caso dalla giunta di Antonio Decaro che si è insediata pochi mesi fa, ma che sono il frutto di anni di gestioni non adeguatamente oculate.