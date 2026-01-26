I piani delle Asl pugliesi contro le liste di attesa | straordinari per smaltire 16mila esami

Le ASL pugliesi hanno elaborato piani specifici per ridurre le liste di attesa, includendo anche turni straordinari per garantire un maggior numero di esami. Oggi queste iniziative vengono presentate alla Regione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema sanitario e ridurre i tempi di attesa per i cittadini, in particolare per circa 16.000 esami programmati.

Oggi le aziende sanitarie locali pugliesi presentano alla Regione i piani per abbattere le liste d’attesa. Un passaggio atteso, che segna l’avvio operativo del primo provvedimento della nuova amministrazione regionale guidata da Antonio Decaro e che interessa uno dei temi più dibattuti dell’intera campagna elettorale. La sanità, e in particolare i tempi di accesso alle prestazioni, è stata al centro del confronto politico per mesi, diventando uno degli impegni più espliciti assunti con gli elettori. I documenti che arrivano oggi al dipartimento Salute rappresentano la traduzione concreta della direttiva regionale varata nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

