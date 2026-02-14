L’Asl riceve strumenti hi-tech e due opere d’arte, un gesto deciso per migliorare la sanità e la formazione. La donazione nasce dall’impegno di un ente privato che vuole sostenere il settore sanitario locale, dotandolo di tecnologie avanzate come sistemi digitali per la diagnostica e dispositivi medici all’avanguardia. Con questa iniziativa, l’obiettivo è offrire servizi più efficienti e formare personale qualificato, portando innovazione nelle strutture sanitarie della zona.

Un passo avanti fondamentale verso la sanità del futuro, servizi migliori con l’obiettivo di alzare l’asticella della qualità per i cittadini. L’ Azienda USL Toscana nord ovest e il Centro di formazione in simulazione di Carrara desiderano esprimere la propria gratitudine alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e al suo presidente, Enrico Isoppi, per il sostegno costante e la lungimiranza dimostrata attraverso una nuova, importante donazione. Grazie al contributo della Fondazione, il Centro dell’Asl è stato infatti dotato di un sistema audio-video completo di ultima generazione, supportato da un PC ad alte prestazioni dedicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità e formazione di qualità. Strumenti hi-tech in dono all’Asl. E due opere d’arte da esporre

Un'indagine Fonsad evidenzia il ritardo del settore sanitario italiano nella digitalizzazione, nonostante l'adozione sia vista favorevolmente dagli operatori.

L’Ente Autonomo Volturno ha aperto due bandi di concorso per arricchire le nuove stazioni della metro di Napoli.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: ottieni la piattaforma digitale per medici e professionisti sanitari; Nursing Up: formazione Ecm, le disparità regionali incidono sulle competenze e sulla crescita dei professionisti; Sanità e formazione di qualità. Strumenti hi-tech in dono all’Asl. E due opere d’arte da esporre; Educatamente 2.0: realtà virtuale e formazione contro il cyberbullismo.

Ateneo friulano e Ghana siglano intesa su sanità e ricercaSi intensifica la partnership tra Università di Udine e il Ghana con nuove collaborazioni in sanità e scienza, tra alta formazione e ricerca. (ANSA) ... ansa.it

Quotidiano Sanità Club: ottieni la piattaforma digitale per medici e professionisti sanitariQuotidiano Sanità Club è il nuovo ecosistema digitale dedicato a medici e professionisti della salute che riunisce in un’unica piattaforma formazione ECM. quotidianosanita.it

Università di Udine e Ghana, partnership rafforzata su sanità e ricerca --> https://www.nordest24.it/udine-universita-partnership-ghana-sanita-ricerca-formazione facebook