Sanità e formazione di qualità Strumenti hi-tech in dono all’Asl E due opere d’arte da esporre
L’Asl riceve strumenti hi-tech e due opere d’arte, un gesto deciso per migliorare la sanità e la formazione. La donazione nasce dall’impegno di un ente privato che vuole sostenere il settore sanitario locale, dotandolo di tecnologie avanzate come sistemi digitali per la diagnostica e dispositivi medici all’avanguardia. Con questa iniziativa, l’obiettivo è offrire servizi più efficienti e formare personale qualificato, portando innovazione nelle strutture sanitarie della zona.
Un passo avanti fondamentale verso la sanità del futuro, servizi migliori con l’obiettivo di alzare l’asticella della qualità per i cittadini. L’ Azienda USL Toscana nord ovest e il Centro di formazione in simulazione di Carrara desiderano esprimere la propria gratitudine alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e al suo presidente, Enrico Isoppi, per il sostegno costante e la lungimiranza dimostrata attraverso una nuova, importante donazione. Grazie al contributo della Fondazione, il Centro dell’Asl è stato infatti dotato di un sistema audio-video completo di ultima generazione, supportato da un PC ad alte prestazioni dedicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sanità, indagine Fonsad: ‘digitale in ritardo, operatori favorevoli ma senza formazione e strumenti’
Un'indagine Fonsad evidenzia il ritardo del settore sanitario italiano nella digitalizzazione, nonostante l'adozione sia vista favorevolmente dagli operatori.
Opere d’arte nelle nuove stazioni metro: l’Eav lancia due bandi di concorso
L’Ente Autonomo Volturno ha aperto due bandi di concorso per arricchire le nuove stazioni della metro di Napoli.
Argomenti discussi: ottieni la piattaforma digitale per medici e professionisti sanitari; Nursing Up: formazione Ecm, le disparità regionali incidono sulle competenze e sulla crescita dei professionisti; Sanità e formazione di qualità. Strumenti hi-tech in dono all’Asl. E due opere d’arte da esporre; Educatamente 2.0: realtà virtuale e formazione contro il cyberbullismo.
Ateneo friulano e Ghana siglano intesa su sanità e ricercaSi intensifica la partnership tra Università di Udine e il Ghana con nuove collaborazioni in sanità e scienza, tra alta formazione e ricerca. (ANSA) ... ansa.it
Quotidiano Sanità Club: ottieni la piattaforma digitale per medici e professionisti sanitariQuotidiano Sanità Club è il nuovo ecosistema digitale dedicato a medici e professionisti della salute che riunisce in un’unica piattaforma formazione ECM. quotidianosanita.it
Università di Udine e Ghana, partnership rafforzata su sanità e ricerca --> https://www.nordest24.it/udine-universita-partnership-ghana-sanita-ricerca-formazione facebook