Intermezzi d' arte contemporanea L' Università Guglielmo Marconi lancia una nuova rubrica digitale

L’Università Guglielmo Marconi ha appena annunciato il lancio di una nuova rubrica digitale dedicata all’arte contemporanea. Si chiama “Intermezzi d’arte contemporanea” e nasce con l’obiettivo di portare la cultura anche sui social e sui canali online dell’ateneo, che si presenta come il primo ateneo digitale in Italia. La novità interessa studenti e appassionati, offrendo contenuti semplici e diretti, senza giri di parole.

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi, primo ateneo digitale italiano, presenta Intermezzi d'arte contemporanea, una nuova rubrica di divulgazione culturale pensata per i canali digitali e i social media. L'iniziativa si inserisce in una più ampia riflessione sul ruolo della didattica universitaria nell'era digitale e sulla necessità di rinnovare strumenti e linguaggi della comunicazione culturale. «L'Italia è universalmente riconosciuta per l'eccezionale valore del suo patrimonio artistico e culturale», afferma il Presidente dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, Alessio Acomanni.

