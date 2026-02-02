La Regione Lazio ha dato il via libera alla progettazione del nuovo ospedale San Giacomo a Roma. L’approvazione della delibera segna il passo per avviare i lavori e migliorare i servizi sanitari nella capitale. Ora si attende solo l’avvio ufficiale dei cantieri.

La Regione Lazio ha recentemente approvato una delibera fondamentale per la progettazione del nuovo ospedale San Giacomo, situato a Roma. L’investimento previsto per questa iniziativa ammonta a ben 180 milioni di euro, destinati ai lavori di costruzione e ristrutturazione. Le dichiarazioni del presidente Francesco Rocca. “Un altro tassello che va a completare la progettazione messa in campo dall’inizio”. Queste sono state le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante una conferenza stampa tenutasi presso la sede della giunta regionale a Roma. Rocca ha evidenziato l’importanza di questo progetto, sottolineando che, una volta definito il progetto, si potrà dare avvio ai lavori. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Rocca, approvata delibera per progettazione San Giacomo di Roma

Approfondimenti su San Giacomo Roma

A Roma, è stata approvata una delibera che definisce le linee guida per la riqualificazione di via del Mandrione.

La recente approvazione da parte dell’assemblea capitolina della delibera per l’alienazione delle casette Pater ad Acilia rappresenta una soluzione attesa da anni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su San Giacomo Roma

Sanità, in Puglia il registro unico per il trasporto dei pazienti non urgenti: approvata la deliberaRiguarda soprattutto pazienti non deambulanti, dimessi dagli ospedali che devono tornare a casa o che devono raggiungere una struttura sanitaria per una visita o una terapia La Puglia si doterà di un ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Sanità a Latina e nel Lazio: nuove regole su ricette, analisi e ambiti di garanzia. Cosa cambiaDal primo febbraio in arrivo importanti cambiamenti sul fronte della Sanità. Ecco nel dettaglio tutte le novità ... latinatoday.it

Della serie: un'opera d'arte al giorno. Caravaggio, L' Estasi di San Francesco 1594-1595. È probabile che l'originale sia andato perduto, ma se ne conoscono varie copie. Questo è conservato nei musei civici di Udine, proviene dalla chiesa di San Giacomo in - facebook.com facebook

Antonio del Pollaiolo 1431 1498 San Giacomo Maggiore x.com