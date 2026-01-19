Campus Bio-medico Violenza donne | un nuovo entro antiviolenza

È stato inaugurato presso il Campus Bio-medico il nuovo centro antiviolenza, promosso dalla fondazione Policlinico Universitario in collaborazione con l’associazione Assolei Aps. La struttura è dedicata a offrire supporto e servizi alle donne vittime di violenza, rappresentando un passo importante nel percorso di tutela e prevenzione. Questo intervento si inserisce nell’impegno continuo della comunità per affrontare e ridurre il fenomeno della violenza di genere.

Oggi è stato inaugurato il nuovo centro antiviolenza della fondazione policlinico universitario Campus Bio-medico, realizzato in collaborazione con l’associazione Assolei Aps. La nota ufficiale comunica che questo presidio è stato concepito per fornire ascolto, orientamento e supporto psicologico e legale alle donne che subiscono violenza e maltrattamenti, nonché ai loro figli minori, garantendo sempre riservatezza e anonimato. Il centro sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 15:00, con reperibilità telefonica attiva 24 ore su 24. All’evento di inaugurazione, intitolato “Insieme dalla parte delle donne”, hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, tra cui l’assessore alla Cultura, Pari opportunità, politiche giovanili e della famiglia della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre, la presidente del Municipio Roma IX, Titti Di Salvo, la senatrice della commissione Bilancio, Beatrice Lorenzin, e la deputata della commissione Bilancio, Ylenja Lucaselli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

