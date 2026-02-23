Inter Dimarco chiama la rivolta | Ribaltiamo il Bodo a San Siro

Federico Dimarco ha acceso una rivolta tra i tifosi nerazzurri, invitando la squadra a ribaltare il risultato contro il BodoGlimt. La causa di questa chiamata è la difficile situazione in classifica e la voglia di reagire dopo le ultime sconfitte. Dimarco si è fatto portavoce di una squadra determinata a non mollare, promettendo di lottare fino all’ultimo minuto. La sfida di San Siro si avvicina, e i tifosi attendono una reazione decisa.

L’ Inter prepara la missione rimonta a San Siro contro il BodoGlimt, aggrappandosi al suo uomo simbolo: Federico Dimarco. Dopo il clamoroso 3-1 subito in Norvegia nel match d’andata dei playoff di Champions League, l’esterno nerazzurro suona la carica in vista del ritorno di domani. “Siamo l’Inter e abbiamo il dovere morale di ribaltare questo risultato”, ha tuonato il laterale in conferenza stampa, sottolineando come il pesante passivo dell’ Aspmyra Stadion sia stato influenzato dalle condizioni del terreno di gioco, senza però sminuire il valore degli avversari. “Non batti colossi come Manchester City e Atletico Madrid per puro caso, sono una squadra organizzata e temibile”, ha ribadito il numero 32. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

San Siro chiama alla rimonta: l’Inter di Chivu sfida il fantasma Bodo per il pass europeoL’Inter di Cristian Chivu affronta una sfida decisiva contro il Bodo, dopo aver perso due partite consecutive in Europa.

L’Inter crolla in Norvegia: il Bodo vince 3-1. Ora serve la rimonta a San SiroL’Inter ha subito una sconfitta pesante in Norvegia, dove il Bodo ha vinto 3-1.

Inter, sentite Dimarco: In Champions proveremo la rimonta, ma scelgo scudetto e MondialeFederico Dimarco, calciatore simbolo dell'Inter, autore di una notevole stagione (ma non è la prima volta), ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della sfida di Champions Le ... msn.com

Dimarco: Siamo l'Inter, dobbiamo provare la rimonta. Pio non molla niente...Insieme a mister Cristian Chivu, anche Federico Dimarco è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di ritorno contro il Bodø-Glimt. Tra i vari temi toccati c'è sicuramente quello della ... fantacalcio.it

L'Inter ci crede e si aggrappa a San Siro per inseguire la rimonta. Dopo il 3-1 incassato in Norvegia contro il Bodo/Glimt, i nerazzurri sono chiamati a ribaltare tutto nella sfida di ritorno per conquistare gli ottavi di finale di Champions League. #ANSA - facebook.com facebook

#Hauge: “Che emozione tornare a San Siro. Speriamo in una notte epocale” x.com