Notte di redenzione a San Siro | Chivu chiama l’Inter all’impresa contro il Bodo Glimt

Chivu ha richiesto all’Inter di reagire dopo il 3-1 subito in Norvegia, causa di una situazione difficile in Champions League. La squadra si prepara a una notte decisiva a San Siro, dove deve conquistare una vittoria per restare in corsa. La partita rappresenta una sfida importante per risollevare il morale e cambiare rotta in questa fase della competizione. I nerazzurri sono pronti a dare tutto sul campo.

Serve un'epifania sportiva, un ritorno alle origini del mito nerazzurro per ribaltare un destino che, dopo il 3-1 della Norvegia, appare segnato. L' Inter di Cristian Chivu si presenta al ritorno dei playoff di Champions League con le spalle al muro, ma con la forza d'urto di chi, in Serie A, ha già scavato un solco di dieci punti sulle inseguitrici. Il teatro di San Siro si prepara a trasformarsi in una bolgia, il "dodicesimo uomo" necessario per colmare il gap di due reti e scardinare l'organizzazione scientifica del BodoGlimt. Non è solo una questione di qualificazione, ma di identità: la capolista del calcio italiano deve dimostrare che la disfatta sul sintetico scandinavo è stata solo un'anomalia in un 2026 finora trionfale. L'Inter ci crede e si aggrappa a San Siro per inseguire la rimonta. Dopo il 3-1 incassato in Norvegia contro il Bodo/Glimt, i nerazzurri sono chiamati a ribaltare tutto nella sfida di ritorno per conquistare gli ottavi di finale di Champions League.