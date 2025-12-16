Terzo miracolo di San Gennaro in un anno Fedeli e turisti esultano davanti all’ampolla contente le reliquie del santo martire Fede o folclore?

Il terzo miracolo di San Gennaro in un anno si è verificato con una cerimonia solenne, attirando fedeli e turisti a Napoli. Alle 9:13, monsignor Vincenzo De Gregorio ha annunciato l'evento davanti all’ampolla contenente le reliquie del santo martire, suscitando emozioni e discussioni tra credenti e osservatori.

La cerimonia é solenne. L'annuncio è stato dato da monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, alle ore 9:13. Il miracolo si è compiuto. Come da tradizione, in attesa delle celebrazioni, le parenti di San Gennaro (che sono le devotissime) hanno intonato le litanie per invocare il prodigio. Secondo la leggenda, il sangue di San Gennaro si sarebbe liquefatto per la prima volta nel IV secolo d.C. proprio durante il trasferimento a Napoli delle spoglie del santo. Storicamente, però, il miracolo è stato annoverato per la prima volta nel 1389 così come racconta il Chronicon Siculum.

Il terzo miracolo dell’anno e’ avvenuto alle 9:13. Il sangue di San Gennaro si è sciolto nell’ampolla davanti ad una folla di fedeli accorsi al duomo. Il sangue del santo si è sciolto alle ore 9.13, anche se non completamente. Successivamente intorno alle 10 - facebook.com facebook

