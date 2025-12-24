Si è insediato il consiglio comunale dei ragazzi

Sabato scorso si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi di Monte San Pietrangeli. La sala consiliare ha accolto un’assemblea composta da giovani rappresentanti del territorio, pronti a partecipare attivamente alla vita amministrativa del paese. L'evento ha segnato l’inizio di un percorso di confronto e collaborazione tra le nuove generazioni e le istituzioni locali.

Accolti dal sindaco Paolo Casenove e dall'assessore all'istruzione Marco Pazzelli, i ragazzi della 4^ e 5^ classe della scuola elementare e quelli della media hanno assistito al passaggio di consegne tra l'ex baby sindaco Giovanni Stortini e il suo successore, il neo eletto Cristian Cesetti. Si è quindi insediata la nuova Giunta dei ragazzi composta da Lorenzo Torresi, Isabel Pettinari, Ettore Mancinelli, Elena Bracalente, Diego Scoppa, Linda Lattanzi.

