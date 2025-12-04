Rinnovato il Consiglio comunale di ragazzi e ragazze a Calci | Gaia Cicalò eletta sindaca

Calci (PI), 4 dicembre 2025 – Martedì 2 dicembre, in sala consiliare, si è svolta la cerimonia di proclamazione degli eletti del rinnovato Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr) del Comune di Calci, che rimarrà in carica due anni. I nuovi consiglieri, in tutto dodici, hanno scelto al loro interno Gaia Cicalò per il ruolo di sindaca e Raffale Barsotti quale vicesindaco. Completano il consiglio Francesca Annese, Alice Banco, Nico Benedetti, Asia Bisi, Francesco Fogli, Lorenzo Giusti, Ludovica Novelli, Stefano Positano, Diego Truglia e Valeria Vincenti. La proclamazione degli eletti e l’elezione di sindaca e vicesindaco è avvenuta alla presenza della vicesindaca ff, Valentina Ricotta, e della docente di riferimento per il Ccrr, la professoressa Erica Castellani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rinnovato il Consiglio comunale di ragazzi e ragazze a Calci: Gaia Cicalò eletta sindaca

