In via Prenestina arrivano 134 nuovi alberi | Prenderanno il posto delle vecchie ceppaie

Via Prenestina diventa più verde: è iniziata la messa a dimora di 134 nuovi alberi lungo la strada, dall’incrocio con viale Palmiro Togliatti fino al Pigneto.“Il Servizio giardini – fanno sapere il minisindaco del municipio V, Mauro Caliste, e l’assessore al Verde, Edoardo Annucci – è al lavoro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

