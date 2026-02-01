Focolaio di influenza aviaria a San Giuliano Terme | polli e galline saranno abbattuti

Nella frazione di San Giuliano Terme sono stati abbattuti polli e galline dopo che è stato scoperto un focolaio di influenza aviaria. L’allevamento, di piccole dimensioni e a conduzione familiare, è stato isolato per evitare che il virus si diffondesse. Le autorità hanno deciso di intervenire subito, eliminando gli animali infetti per proteggere gli altri allevamenti della zona.

SAN GIULIANO TERME – Un focolaio di influenza aviaria è stato recentemente isolato e circoscritto a San Giuliano Terme, all’interno di un piccolo allevamento familiare. La positività è stata confermata dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana dopo il decesso di alcuni polli e galline. In conformità con le procedure di biosicurezza, è stato disposto l’abbattimento degli avicoli infetti e l’avvio di controlli sistematici in un raggio di 3 chilometri, estesi a campione fino a 10 chilometri. Il sindaco Matteo Cecchelli e le autorità sanitarie hanno rassicurato la cittadinanza, sottolineando che il rischio di trasmissione umana è estremamente basso e che nessun prodotto derivato dall’allevamento è stato commercializzato.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su San Giuliano Terme

Ultime notizie su San Giuliano Terme

