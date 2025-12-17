Lobati propone il recupero dell’ex convento vicino alla Chiesa di San Rocco, trasformandolo in nuovi spazi destinati all’ospedale di San Giovanni Bianco. Un intervento volto a potenziare i servizi sanitari della vallata, integrando un moderno impianto di condizionamento e migliorando le strutture esistenti per rispondere alle esigenze della comunità locale.

San Giovanni Bianco. Recuperare l’ex convento vicino alla Chiesa di San Rocco per creare nuovi spazi e locali per l’ospedale di San Giovanni Bianco, realizzando un nuovo impianto di condizionamento per il nosocomio vallare. Queste le richieste presenti in un ordine del giorno con primo firmatario il consigliere regionale di Forza Italia Jonathan Lobati presentato ieri, martedì 16 dicembre, in occasione della discussione del Bilancio di previsione 2026-2028 di Regione Lombardia. “L’ospedale di San Giovanni Bianco ha un ruolo strategico e garantisce servizi di diagnosi, cura e assistenza a una vasta utenza dell’area montana e della Val Brembana e Valle Imagna – sottolinea Lobati -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Casa di cura San Francesco, nuovi spazi per i pazienti oncologici

Leggi anche: Ospedale Livorno, in Dialisi nuovi letti e poltrone per il comfort dei pazienti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La proposta di Lobati: recuperare l’ex convento per dare nuovi spazi all’ospedale di San Giovanni Bianco - L'ordine del giorno presentato dal consigliere brembano per la completa ristrutturazione di un immobile di proprietà dell'Asst ... bergamonews.it