Sir Susa Scai Perugia Loser operato al menisco Ancora incerti i tempi di recupero

La squadra di pallavolo Sir Susa Scai Perugia ha annunciato che Agustin Loser è stato operato al ginocchio destro dopo aver subito una lesione al menisco durante l’ultimo allenamento. La decisione di intervenire chirurgicamente è arrivata dopo che i medici hanno confermato la gravità del problema, che potrebbe richiedere alcune settimane di recupero. Loser, che aveva accusato dolore durante la partita di domenica, ora dovrà seguire un percorso di riabilitazione. I tempi di ritorno in campo non sono ancora definiti con precisione.

Il centrale è stato sottoposto questa mattina all'intervento all'ospedale di Perugia. Nei prossimi giorni se ne saprà di più Programma rispettato. La Sir Susa Scai Perugia ha fatto sapere che Agustin Loser è stato sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia per la lesione meniscale del ginocchio destro. L'operazione è stata eseguita presso la Struttura Complessa di ortopedia e traumatologia dell'Azienda ospedaliera di Perugia dal Direttore, Prof. Auro Caraffa e dal Dott. Marco Pellegrino, supportati dalla loro equipe medica composta dalla Dott.ssa Diletta Versace e dal Dott. Emanuele Pucci, dall'anestesista, Dott.