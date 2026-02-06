Terminal bus di Vasto all' abbandono Prospero chiede audizione in Regione | Servizi chiusi degrado e dormitorio FOTO

Il terminal bus di Vasto si trova in condizioni pessime. Il consigliere regionale Francesco Prospero ha chiesto un’audizione in Regione per parlare del degrado e dei servizi ormai chiusi. Le strade sono piene di spazzatura, le strutture sono abbandonate e non c’è nessuno a controllare. Chi passa di lì deve affrontare un vero e proprio stato di degrado, e alcuni cercano rifugio come un dormitorio. La situazione è sotto gli occhi di tutti, e ora si aspetta una risposta dalle autorità regionali.

Il terminal bus di Vasto continua a essere in stato di abbandono. Una nuova denuncia arriva dal consigliere regionale Francesco Prospero che sul tema ha chiesto l'audizione in commissione vigilanza della Regione Abruzzo affermando che "chi oggi transita dal terminal bus di Vasto non trova un servizio pubblico, ma una struttura lasciata a se stessa". "I servizi igienici - spiega - sono chiusi da tempo. Gli spazi interni sono stati vandalizzati e, di fatto, trasformati in un dormitorio di fortuna. Una situazione indegna per un'opera pubblica nata per servire studenti, pendolari e lavoratori. Parliamo di una struttura costata circa mezzo milione di euro, consegnata al Comune di Vasto ormai quasi due anni fa.

