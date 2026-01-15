Apre ad Albino il nuovo Poliambulatorio San Francesco

Il Poliambulatorio San Francesco di Albino apre il 2 febbraio 2026, situato in Viale Libertà 3, accanto alla Farmacia Centrale. Localizzato nel cuore della Val Seriana, il nuovo centro offre servizi sanitari qualificati per le esigenze della comunità locale. Un punto di riferimento per l’assistenza medica, pensato per garantire qualità e comodità ai cittadini di Albino e dintorni.

La Situato nel cuore della Val Seriana, il Poliambulatorio San Francesco di Albino aprirà ufficialmente il 2 febbraio 2026 in Viale Libertà 3, di fianco alla Farmacia Centrale. La struttura, situata al primo piano, è stata completamente ristrutturata per garantire ambienti moderni, confortevoli e funzionali, con tre ambulatori attivi contemporaneamente per offrire un servizio efficiente e senza attese prolungate. Il nuovo poliambulatorio sarà aperto tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, e offrirà un ampio ventaglio di specialità cliniche e chirurgiche in regime di solvenza, grazie alla presenza di un’équipe di professionisti qualificati provenienti direttamente dalla Casa di Cura San Francesco di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

