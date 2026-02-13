Un pensionato di 75 anni a Genova ha scoperto di avere diritto a oltre 106.000 euro di arretrati e una pensione mensile di 1.400 euro, dopo aver controllato le sue pratiche. La scoperta è arrivata quando ha deciso di verificare i propri assegni, trovando una somma che non immaginava di avere accumulato nel tempo. La somma comprende anche arretrati non ancora riscossi, che ora stanno cambiando la sua vita quotidiana.

Genova, un pensionato scopre un tesoro nascosto: oltre 106.000 euro di arretrati e una pensione da 1.400 euro al mese. Un uomo di 75 anni residente a Genova ha scoperto di avere diritto a una pensione mensile di 1.400 euro e a un arretrato di oltre 106.000 euro, ignaro dei benefici maturati nel corso della sua vita lavorativa. La vicenda, emersa a febbraio 2026 grazie all’intervento del Patronato Inca della Cgil, mette in luce una diffusa inconsapevolezza dei diritti previdenziali in Italia e la necessità di un maggiore supporto per i cittadini più vulnerabili. Una vita nell’ombra, un diritto ritrovato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su anni scopre

Un uomo di 75 anni di Genova, che viveva in condizioni difficili, ha scoperto di poter ricevere 106 mila euro di arretrati dalla pensione.

Un uomo di 75 anni si è scoperto solo recentemente di poter ricevere la pensione.

Ultime notizie su anni scopre

Argomenti discussi: A 75 anni scopre di avere diritto alla pensione e incassa 106 mila euro di arretrati; E' povero e non sa di avere la pensione, la scoperta e la 'super sorpresa': quanto gli spetta; Scopre di avere diritto alla pensione a 75 anni: ecco quanto incassa; Scopre di aver diritto alla pensione a 75 anni: 106mila euro arretrati - POP.

A 75 anni scopre una ricca pensione, 1.400 euro al mese: come verificare gli arretrati InpsUn anziano di Genova si è recato a un patronato per capire se avesse diritto alla pensione e ha scoperto di avere 106mila euro di arretrati ... quifinanza.it

Povero scopre a 75 anni di avere la pensione: gli versano 106mila euro di arretratiNon sapeva di aver diritto alla pensione, non aveva mai incassato l'assegno. Ora, recupera ben 106mila euro di arretrati e una pensione mensile ... msn.com

Era povero, scopre (a 75 anni) di avere la pensione e gli versano 106mila euro di arretrati Lieto fine per un uomo genovese di 75 anni, titolare di assegno di inclusione, sostegno economico dedicato a chi si trova in particolari condizioni di fragilità Non sapeva - facebook.com facebook

#pensione, era povero e scopre (a 75 anni) di avere diritto all'assegno: gli versano 106mila euro di arretrati x.com