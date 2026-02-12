Incidente nella galleria I Pianacci di Montesilvano | chiusa la tangenziale in entrambe le direzioni

Un incidente si è verificato questa mattina nella galleria “I Pianacci” sulla tangenziale di Pescara. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni tra il chilometro 0 e il chilometro 2,500. Sul posto sono arrivati i soccorritori, mentre il traffico si è subito accumulato, creando disagi agli automobilisti. Le autorità stanno lavorando per riaprire il tratto il prima possibile.

L'incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 febbraio. Sul posto operatori Anas, 118 e polizia stradale Incidente della galleria "I Pianacci" sulla tangenziale di Pescara: chiuso in ambe le direzioni il tratto dal chilometro 0 e il chilometro 2,500. Ci sarebbe un mezzo coinvolto, ma al momento non si hanno altre notizie. Lo fa sapere l'Anas. Il traffico è deviato sulla viabilità locale. Sul posto l'intervento di 118, operatori Anas e forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare nel minor tempo possibile la sicurezza sulle carreggiate così da riaprire il prima possibile l'arteria a scorrimento veloce.

