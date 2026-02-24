Il cane insegue per chilometri l’ambulanza su cui si trova il padrone

Un cane ha inseguito per diversi chilometri un’ambulanza con il suo padrone a bordo. La causa di questa corsa senza sosta riguarda un'emergenza medica improvvisa, che ha spinto l’animale a non abbandonare il veicolo. Il fedele animale ha percorso strade trafficate, mostrando una determinazione insolita. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e automobilisti, che hanno osservato il gesto di grande affetto. La vicenda si è conclusa con il soccorso dell’uomo, mentre il cane non si è mai allontanato.

Tempo di lettura: 2 minuti È un’autentica storia da libro Cuore quella che arriva dall ‘Agro Nocerino Sarnese e che ha visto protagonisti un cane ed il suo padrone. Diego, inseparabile amico a quattro zampe di un uomo senza fissa dimora, ha inseguito per chilometri l’ambulanza nella quale era stato soccorso il suo padrone. La storia, che è stata resa nota sui social da Gianna Senatore, presidente dell’associazione zoofila nocerina, ha avuto inizio a San Marzano sul Sarno (Salerno), dove Diego vive con il suo padrone. Quest’ultimo, a seguito della frattura di un femore, è stato soccorso in ambulanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il viaggio di Diego: la lunga corsa di un cane dietro l’ambulanza su cui era la sua persona di riferimentoDiego ha inseguito un'ambulanza per oltre un chilometro a San Marzano, nel Salernitano, dopo aver visto la persona a cui è legato salire a bordo.

Il proprietario finisce in ospedale: cagnolino insegue l'ambulanza, poi lo cerca in ospedale e infine sale su un treno, ritrovatoDiego, il cagnolino di San Marzano, ha inseguito un’ambulanza che trasportava il suo proprietario, rimasto ferito al femore.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Cane in fuga tra vicoli e auto: polizia locale lo insegue per oltre un’ora e lo salva; Ragù scappa e precipita per 100 metri, il padrone la insegue e resta bloccato: complicatissimo intervento dei soccorritori per salvare l'uomo e il cane; Genova, pattuglia in moto insegue e salva cane in mezzo al traffico; Cinque Terre: turista genovese insegue il cane e precipita; con Drago al San Martino.

Il cane insegue per chilometri l'ambulanza su cui si trova il padroneSALERNO, 24 FEB - È un'autentica storia da libro Cuore quella che arriva dall'Agro Nocerino Sarnese e che ha visto protagonisti un cane ed il suo padrone. Diego, inseparabile amico a quattro zampe di ... giornaledibrescia.it

Il cane Argo insegue i camosci e finisce in un canale insieme al suo umano: la mobilitazione per salvarliDurante un'escursione sul versante trevigiano del Monte Grappa, il cane Argo ha trascinato il suo umano in un canale mentre rincorreva dei camosci. Per fortuna è intervenuto il Soccorso alpino. Il ... fanpage.it

Fabiosa Italia. . Oca Recupera il Suo Uovo dal Cane! Un'oca determinata insegue un cane per riprendersi l'uovo! #fblifestyle #AI Generated using Kling AI . . . (Solo a scopo di intrattenimento. Consultare i professionisti se vengono presentate indicazioni sulle a - facebook.com facebook