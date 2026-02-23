Salernitana Cosmi è in città | Per me una grande emozione

Serse Cosmi si presenta a Salerno dopo aver accettato l’incarico come nuovo allenatore, motivato dalla volontà di rilanciare la squadra. La sua presenza in città si deve alla firma del contratto e all’inizio delle prime riunioni con lo staff tecnico. La società ha confermato che il suo arrivo rappresenta una svolta importante per il club, che cerca di invertire una serie di risultati negativi. Cosmi si prepara a lavorare sul campo con l’obiettivo di migliorare la situazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto In attesa del comunicato ufficiale del club granata, Serse Cosmi ha già raggiunto in serata Salerno pronto a prendere possesso della panchina dopo l’esonero – ufficializzato nel pomeriggio dalla società – di Giuseppe Raffaele. «Per me è un emozione – ha dichiarato al suo arrivo in hotel il 67enne ex tecnico di Perugia, Trapani, Genoa, Udinese e Palermo – e tornare in panchina ovviamente mi rende molto felice». A chi gli ha chiesto di mandare un primo messaggio ai tifosi Cosmi ha risposto con la solita schiettezza: «A me non piacciono i messaggi ai tifosi, preferisco rispondere sul campo ottenendo i risultati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La Salernitana ha esonerato Raffaele, il nuovo allenatore sarà CosmiLa decisione di cambiare allenatore deriva dai risultati deludenti ottenuti dalla squadra nelle ultime partite.

Salernitana, è fatta per Serse Cosmi: il tecnico atteso stasera in cittàDopo l'esonero di mister Giuseppe Raffaele da parte della Salernitana, il club campano ha già scelto il suo successore. Come raccolto da TMW. tuttomercatoweb.com

Salernitana, Serse Cosmi è il nuovo allenatore: ritorno in Serie C dopo oltre vent’anniL’ultima esperienza italiana al Crotone nel 2021, poi il Rijeka nel 2022. Il tecnico umbro riparte dalla terza serie, dove aveva iniziato con l&rsquo ... pianetalecce.it

