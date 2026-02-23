Salernitana rivoluziona | Cosmi in panchina debutto il 1° marzo

La Salernitana ha deciso di cambiare allenatore dopo la recente sconfitta contro il Monopoli, che ha portato all’esonero di Giuseppe Raffaele e del suo vice Giacomo Ferrari. La scelta mira a rinnovare l’approccio della squadra e migliorare i risultati in vista delle prossime partite. Al loro posto, sarà chiamato un nuovo tecnico che debutterà già il primo marzo, portando nuove idee e una diversa strategia di gioco.

Sommario: La Salernitana ha esonerato Giuseppe Raffaele, insieme al suo vice Giacomo Ferrari, dopo la sconfitta casalinga contro il Monopoli. Il nuovo allenatore sarà Serse Cosmi, che guiderà il primo allenamento lunedì e debutterà il 1° marzo contro il Catania. La panchina della Salernitana cambia volto. Giuseppe Raffaele, dopo la sconfitta interna contro il Monopoli, ha detto addio alla guida tecnica della squadra. La decisione è stata ufficializzata lunedì, con il club che ha atteso qualche ora per annunciare anche il nome del successore: Serse Cosmi, 69 anni il prossimo 5 maggio. Cosmi, che ha già collaborato con il direttore sportivo Faggiano a Trapani nel 2015, si preparerà a dirigere il primo allenamento della settimana e a fare il suo debutto ufficiale il 1° marzo allo stadio Arechi contro il Catania. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Perché la Salernitana ha scelto Serse Cosmi per il dopo Raffaele, il papabile 'naufrago' torna in panchina

Dopo 4 anni Cosmi torna in panchina: la Salernitana lo chiama dopo l'esonero di Raffaele

