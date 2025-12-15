Piccoli sorrisi grande solidarietà | l' iniziativa del Lions club Polistena Brutium

Il Lions club Polistena Brutium ha organizzato un'iniziativa per portare sorrisi e solidarietà ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’Ospedale di Polistena. Mercoledì 17 dicembre alle 10, il club farà visita ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, dimostrando attenzione e vicinanza in un momento di bisogno.

Un gesto concreto di attenzione e vicinanza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. È questo lo spirito che anima l’iniziativa promossa dal Lions club Polistena Brutium, che mercoledì 17 dicembre alle 10 farà visita al reparto di pediatria dell’Ospedale di Polistena nell’ambito delle attività. Reggiotoday.it Musica e sorrisi per i piccoli pazienti in ospedale Guarda il Video - facebook.com facebook Il Perugia Calcio regala doni e sorrisi ai piccoli pazienti oncologici x.com