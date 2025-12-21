Salario minimo per gli appalti | Vietato pagare i dipendenti meno di 9 euro all’ora
Il recente decreto stabilisce che nei contratti pubblici sia vietato pagare i dipendenti meno di 9 euro all'ora, introducendo una sorta di salario minimo. A Pesaro, questa soglia rappresenta il principio fondamentale per garantire equità e tutela nei rapporti di lavoro negli appalti pubblici.
Una sorta di salario minimo. A Pesaro la pietra angolare sono i 9 euro l’ora, che potranno garantire equità e sicurezza nei contratti pubblici. Come? A partire dall’anno alle porte, l’amministrazione comunale prevede, a tutela dei lavoratori delle ditte aggiudicatarie di lavori, servizi e forniture, l’inserimento di un requisito obbligatorio per l’aggiudicazione dei bandi. "Oltre all’applicazione dei Ccnl (contratto collettivo nazionale) più rappresentativi – conferma il sindaco Andrea Biancani, dopo aver sottoscritto l’accordo con i sindacati e le categorie insieme agli assessori Riccardo Pozzi e Luca Pandolfi –, il Comune imporrà di avere garanzia che la retribuzione oraria dei lavoratori non sia inferiore a 9 euro l’ora, anche per eventuali subappaltatori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Puglia, la Consulta boccia il ricorso del Governo: via libera al salario minimo di nove euro negli appalti pubblici
Leggi anche: "Appalti con salario minimo". In Aula è tregua ’armata’
Salario minimo per gli appalti: Vietato pagare i dipendenti meno di 9 euro all’ora; LA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA LA LEGGE REGIONALE PUGLIA SU SALARIO MINIMO NEGLI APPALTI; La legge pugliese sul salario minimo è valida.
Salario minimo per gli appalti: "Vietato pagare i dipendenti meno di 9 euro all’ora" - A Pesaro la pietra angolare sono i 9 euro l’ora, che potranno garantire equità e sicurezza nei contratti pubblici. msn.com
Salario minimo non inferiore a 9 euro negli appalti pubblici, depositata la proposta di legge di Laghi - Il consigliere regionale: “Garantire una retribuzione minima dignitosa è doveroso. quicosenza.it
Cancellazione RDC, no al salario minimo, taglio Fondo per affitto, elemosina di 4 euro ai pensionati minimi, ma... 20 milioni nel 2026 per chi iscrive figli a scuole private, che godranno anche del taglio IMU. Per il governo: non avete pane Mangiate brioche! x.com
Bilancio 2026, accordo Comune–sindacati: salario minimo negli appalti e più risorse per il Fondo anticrisi - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.