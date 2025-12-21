Il recente decreto stabilisce che nei contratti pubblici sia vietato pagare i dipendenti meno di 9 euro all'ora, introducendo una sorta di salario minimo. A Pesaro, questa soglia rappresenta il principio fondamentale per garantire equità e tutela nei rapporti di lavoro negli appalti pubblici.

Una sorta di salario minimo. A Pesaro la pietra angolare sono i 9 euro l’ora, che potranno garantire equità e sicurezza nei contratti pubblici. Come? A partire dall’anno alle porte, l’amministrazione comunale prevede, a tutela dei lavoratori delle ditte aggiudicatarie di lavori, servizi e forniture, l’inserimento di un requisito obbligatorio per l’aggiudicazione dei bandi. "Oltre all’applicazione dei Ccnl (contratto collettivo nazionale) più rappresentativi – conferma il sindaco Andrea Biancani, dopo aver sottoscritto l’accordo con i sindacati e le categorie insieme agli assessori Riccardo Pozzi e Luca Pandolfi –, il Comune imporrà di avere garanzia che la retribuzione oraria dei lavoratori non sia inferiore a 9 euro l’ora, anche per eventuali subappaltatori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Salario minimo per gli appalti: "Vietato pagare i dipendenti meno di 9 euro all'ora"

