Puglia la Consulta boccia il ricorso del Governo | via libera al salario minimo di nove euro negli appalti pubblici

16 dic 2025

La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo, confermando la validità della legge pugliese che stabilisce un salario minimo di nove euro negli appalti pubblici regionali. La decisione rafforza la tutela dei lavoratori e accende il dibattito sul salario minimo a livello nazionale.

La Corte costituzionale conferma la legittimità della legge pugliese che introduce una retribuzione minima di 9 euro negli appalti pubblici regionali, rafforzando la tutela dei lavoratori e stimolando il dibattito sul salario minimo nazionale. La norma, valida solo per gli appalti regionali, rappresenta un passo pionieristico contro il lavoro povero. Fanpage.it

