sal da vinci canto la mia promessa sul palco di sanremo

Sal Da Vinci ha deciso di interpretare dal vivo il suo brano “Per sempre sì” al Festival di Sanremo, portando sul palco una canzone creata anche con Merk & Kremont. La scelta di esibirsi in prima persona deriva dalla volontà di trasmettere l’emozione della sua promessa musicale. L’artista ha preparato con cura questa esibizione, consapevole che il pubblico attende una performance coinvolgente. La sua presenza all’Ariston aggiunge un tocco personale alla gara.

La carica di Sal Da Vinci si abbatte sul Festival di Sanremo. Tra qualche ora il cantante salirà sul palco dell'Ariston per proporre il brano in gara «Per sempre sì», scritto in collaborazione, tra gli altri, con Merk & Kremont che sono garanzia di tormentone e successo radiofonico. Dopo il Festival il via a una lunga tournée che, tra estate e prossimo autunno, lo vedrà protagonista sui principali palcoscenici d'Italia e del mondo. Sal Da Vinci, lei è in gran forma. Qual è il suo segreto? «Volersi bene e amarsi. Poi cercare di mangiare bene, non fumare, non bere o farlo con molta parsimonia e con le dosi giuste. 🔗 Leggi su Iltempo.it

