Russiaattentato | morto sospetto autore

L’attentato alla stazione Savelovsky di Mosca ha provocato la morte di un sospetto autore, identificato attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza. La polizia russa ha confermato che l’uomo è deceduto sul posto dopo aver causato danni e paura tra i pendolari. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire i motivi dell’attacco. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

2.28 La polizia russa ha confermato che nell'attentato di stanotte alla stazione Savelovsky a Mosca è morto anche l'attentatore come emerso dall'analisi dei video delle telecamere. Un agente è rimasto ucciso, mentre altri due poliziotti sono stati ricoverati. Il Comitato investigativo e il Dipartimento di Mosca del Ministero degli Interni stanno indagando sulle dinamiche dell'incidente. L'agenzia Ria Novosti ha diffuso la notizia dell'identificazione dell'attentatore tra le vittime sul luogo dell'esplosione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Russia, attentato al generale Alekseyev: sospetto arrestato a DubaiLa polizia di Dubai ha arrestato un sospetto legato all’attentato al generale russo Vladimir Alekseyev.

Paesi Bassi: preparava attentato, arrestato sospetto membro IsisLe autorità dei Paesi Bassi hanno arrestato a Vlissingen un uomo di 29 anni, di origine siriana, sospettato di aver aderito all'Isis e di aver pianificato un attentato.

ATTENTATO A MOSCA, UCCISO UN GENERALE RUSSO | SOSPETTI SU KIEV

