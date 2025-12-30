Paesi Bassi | preparava attentato arrestato sospetto membro Isis

Le autorità dei Paesi Bassi hanno arrestato a Vlissingen un uomo di 29 anni, di origine siriana, sospettato di aver aderito all'Isis e di aver pianificato un attentato. L'indagine ha portato all'arresto di questa persona, evidenziando l'importanza delle attività di prevenzione e sicurezza nel contrasto al terrorismo. La vicenda si inserisce nel quadro delle misure atte a garantire la sicurezza pubblica e la stabilità nazionale.

Le autorita' dei Paesi Bassi hanno arrestato a Vlissingen un ventinovenne siriano sospettato di aver aderito all'Isis e di aver pianificato un attentato. Lo riportano i media olandesi. L'uomo aveva pubblicato sulle reti sociali messaggi nei quali esprimeva l'intenzione di compiere un attacco "da qualche parte" in Europa "nel periodo di Natale", riferiscono gli inquirenti senza fornire ulteriori dettagli. Il ventinovenne e' stato arrestato lo scorso 18 dicembre e si trova ora in custodia cautelare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

