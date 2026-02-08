Russia attentato al generale Alekseyev | sospetto arrestato a Dubai

La polizia di Dubai ha arrestato un sospetto legato all’attentato al generale russo Vladimir Alekseyev. L’uomo, ritenuto coinvolto, è stato fermato nelle ultime ore e ora si trova a disposizione delle autorità locali. L’operazione segue le indagini che cercano di fare chiarezza sui motivi e gli autori di questo gesto violento.

Il sospetto attentatore del Tenente Generale russo Vladimir Alekseyev è stato arrestato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. A riferirlo è stato il Servizio di Sicurezza Federale russo che ha identificato l’uomo armato che ha tentato di uccidere l’alto funzionario del ministero della Difesa russo come il cittadino russo Lyubomir Korba, nato nel 1960. L’uomo è stato estradato e arrestato a Mosca. Chi è il fermato per l’aggressione ad Alekseyev. Korba è originario della regione di Ternopil, in Ucraina. Era arrivato in Russia a fine dicembre per compiere un attacco terroristico per conto dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il Servizio di Sicurezza Federale russo ha arrestato l’uomo armato che ha tentato di uccidere il Tenente Generale Vladimir Alekseyev, alto funzionario del ministero della Difesa.

La polizia di Dubai ha arrestato un sospetto collegato all’attentato che ha ferito il generale Vladimir Alekseev.

