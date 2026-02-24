Russia-Ucraina dall’orrore all’assuefazione | la percezione è cambiata in 4 anni di guerra
La guerra tra Russia e Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha portato cambiamenti nella percezione pubblica, ma la realtà del conflitto rimane invariata. La Russia ha lanciato un’invasione che ha provocato distruzioni e sofferenze, cambiando il modo in cui le persone vivono il conflitto. A distanza di quattro anni, il senso di shock si è trasformato in abitudine. La situazione si aggrava con nuovi attacchi e tensioni crescenti sul territorio ucraino.
(Adnkronos) – La Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio 2022 e, da allora, il conflitto ha cambiato più volte forma ma mai la sua sostanza storica, il confronto in campo aperto tra un Paese aggressore, la Russia, e un Paese aggredito, l'Ucraina. Nel corso dei mesi, e poi degli anni, a cambiare è stata.
Il conflitto tra Ucraina e Russia compie quattro anni, a causa dell'invasione sferrata il 24 febbraio 2020.
