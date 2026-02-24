Russia-Ucraina dall’orrore all’assuefazione | la percezione è cambiata in 4 anni di guerra

La guerra tra Russia e Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha portato cambiamenti nella percezione pubblica, ma la realtà del conflitto rimane invariata. La Russia ha lanciato un’invasione che ha provocato distruzioni e sofferenze, cambiando il modo in cui le persone vivono il conflitto. A distanza di quattro anni, il senso di shock si è trasformato in abitudine. La situazione si aggrava con nuovi attacchi e tensioni crescenti sul territorio ucraino.