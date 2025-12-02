Guerra Ucraina-Russia delegazione Usa in Russia per i colloqui Putin | La guerra continua anche in inverno news in diretta
Le notizie in diretta sulla guerra Russia-Ucraina oggi martedì 2 dicembre: l’inviato speciale Usa Witkoff oggi a Mosca per i colloqui. Il Cremlino ha annunciato di aver conquistato le città di Pokrovsk e Volchansk. Putin: “Pronti ad azioni militari anche in inverno”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La Russia non sembra intenzionata a mettere fine alla guerra in Ucraina in tempi brevi. Il presidente russo Putin "ha ringraziato i comandanti e il personale dei gruppi per le operazioni riuscite e ha assegnato loro il compito di fornire alle truppe tutto il necessari - facebook.com Vai su Facebook
#UCRAINA: TERZI (FDI), 'RUSSIA VUOLE CONTINUARE LA GUERRA' = Roma, 1 dic. (Adnkronos) - ''É fondamentale, come UE, riuscire a far comprendere all'opinione pubblica la gravità di ciò che sta accadendo in questo momento, ossia la gravità di una R Vai su X
Guerra Ucraina, Rubio dopo i colloqui: "C'è ancora da fare". Witkoff domani da Putin. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Rubio dopo i colloqui: 'C'è ancora da fare'. Segnala tg24.sky.it
Ucraina-Russia, Trump: "Ci sono buone chance per un accordo". Negoziati a Miami - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Umerov in Usa per negoziati. Come scrive tg24.sky.it
Ucraina, Umerov nuovo capo delegazione negoziati, Zelensky: “Troverà un modo per finire la guerra” - Proseguono i negoziati sul piano di pace in Ucraina, mentre nel Paese si dimette Yermak, consigliere e braccio destro Zelensky ... Da fanpage.it
Ucraina, colloqui di pace Usa-Kiev, Macron: “Mosca non sembra volere la pace” - Le forze di Mosca hanno conquistato le città di Pokrovsk, nella regione ucraina di Donetsk, e di Volchansk, nel Kharkiv, secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Secondo fanpage.it
Colloquio Usa-Ucraina in Florida, Trump: "Buone possibilità per un accordo Russia-Ucraina" - Sono giorni "importanti" per trovare una soluzione e porre fine alla guerra in Ucraina dopo quattro anni. rtl.it scrive
Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi - Ucraina in 19 punti dopo i colloqui di ieri tra le due delegazioni a Ginevra. Da lastampa.it