Ruba due bici e il serbatoio di un aereo ma suona l' allarme preso ladro da Gigolé

Un tentativo di furto presso il negozio Gigolé a Chiaravalle si è concluso con il suo arresto. L'autore, dopo aver forzato la porta, stava portando via biciclette e altri oggetti, ma l'allarme ha scattato, permettendo alle forze dell'ordine di intervenire.

CHIARAVALLE – Ha forzato la porta del negozio di abbigliamento e accessori vintage Gigolé, in via D'Antona, ma non aveva fatto i conti con l'impianto di allarme, suonato mentre stava rubando due biciclette e altri oggetti. Arrestato ieri mattina un 28enne di origine tunisina. Le manette sono. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

