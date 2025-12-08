Sinne Mutsaers l' attrice rapinata del Rolex Pochi giorni fa il furto delle bici

Sinne Mutsaers, attrice e regista americana, è stata rapinata del Rolex al Quadraro. Il fatto è accaduto nella serata del 5 dicembre. Si tratta del secondo furto subito nel giro di una settimana. L'artista, famosa per aver preso parte a “The New Pope”, “Treatment” e “Leonora addio”, il 27. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Sinner 'perde' milioni di euro, niente bonus dall'Atp. Il motivo Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Sinne Mutsaers rapinata (di nuovo) a Roma: «Un uomo armato in moto mi ha rubato il Rolex». L'attrice sotto choc - Doppia disavventura in poco più di una settimana per l'attrice americana Sinne Mutsaers, già vittima nei giorni scorsi di un furto, e che pochi giorni dopo è ... Lo riporta msn.com