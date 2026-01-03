Ruba alcolici in un supermercato di Sorbolo | denunciato 30enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Sorbolo Mezzani hanno denunciato un uomo di 30 anni, di origine straniera, per aver rubato alcolici da un supermercato locale. L’indagine, condotta con attenzione, ha permesso di identificare e accusare il sospettato. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi mirati per garantire la sicurezza e il rispetto della normativa nei punti vendita della zona.

