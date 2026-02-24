Ruba 20 euro di lattine in un supermercato | denunciato

È successo intorno alle 16 e 15 al punto vendita Despar di via Fabio Severo. A bloccare l'uomo con le mani nel sacco la polizia di Stato La soddisfazione di aver messo le mani sul bottino, merce di un supermercato tra cui alcune lattine, è durata poco. L'uomo che oggi pomeriggio si è introdotto nel punto vendita Despar di via Fabio Severo con l'intenzione di uscire senza pagare è stato notato dai dipendenti, che poco dopo le 16 hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenute due volanti della polizia di Stato, che l'hanno colto con le mani nel sacco: in totale, la merce per il cui furto è stato denunciato vale meno di 20 euro.