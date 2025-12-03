Ruba bottiglie di liquore al supermercato | denunciato

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 65enne originario dell’Est Europa, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. Nel pomeriggio, la pattuglia della Sezione Radiomobile, impegnata in un ordinario servizio di perlustrazione, è intervenuta presso un noto supermercato di Mercogliano a seguito della segnalazione relativa a un uomo in atteggiamento sospetto. Giunti sul posto, i militari hanno individuato il soggetto che, bloccato all’esterno dell’esercizio e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di alcune bottiglie di liquore appena sottratte dagli scaffali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ruba bottiglie di liquore al supermercato: denunciato

