Savignano modifica alla viabilità in centro storico mercoledì 21 gennaio per lavori temporanei

Il 21 gennaio, in centro storico a Savignano, si effettueranno lavori temporanei in corso Perticari, tra via Pascoli e piazza Borghesi. Per consentire l'intervento, verrà modificata temporaneamente la viabilità nella zona. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare eventuali percorsi alternativi durante i lavori.

Per lavori temporanei in centro storico a Savignano, in corso Perticari, nel tratto compreso tra via Pascoli e piazza Borghesi, è prevista una modifica della viabilità. La modifica sarà attiva da mercoledì 21 gennaio dalle 7 alle 17. Nel dettaglio, per tutta la durata dei lavori sarà attivo il.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

I POMERIGGI DELLA MEMORIA Presso la biblioteca comunale di Savignano s/P, ritornano i pomeriggi della memoria, rivolti alle persone con più di 65 anni. Gli incontri si terranno dalle 14:30 alle 16:30: lunedì 19 gennaio lunedì 2 e 16 febbraio lunedì 2 facebook