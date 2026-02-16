Valentino Rossi compleanno amaro | 47 anni ma papà Graziano non festeggia Gli auguri? Me li faccia lui

Pesaro, 16 febbraio 2026 – Mettete dei fiori nei vostri cannoni? Nel caso di Graziano Rossi e di suo figlio Valentino non è questo il caso. Nemmeno oggi, giorno del compleanno del Fenomeno. Perché corrono le settimane e i mesi, ma non siamo ancora al disgelo. Anzi, non c’è nessuna voglia di festeggiare tutti insieme. Graziano Rossi, in effetti, non è molto lontano da alcune dichiarazioni fatte all’inizio del duello legale, quello che contrappone Valentino alla sua attuale compagna – e futura moglie, stando alle dichiarazioni di Graziano – ovvero Ambra Arpino. E pronuncia parole del tipo: «Se corre e vince in auto non gliene frega nulla a nessuno». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ambra Arpino, 54 anni, è una dirigente pubblica originaria di Terni e compagna di Graziano Rossi da oltre 15 anni.

Tavullia, nota per il suo spirito accogliente e tranquillo, si impegna a favorire la riconciliazione tra Valentino e Graziano Rossi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Valentino Rossi si regala il podio alla 12 Ore di Bathurst per il suo compleannoAuto - News: Il Dottore, in equipaggio con Farfus e Marciello, ha chiuso al 3° posto. È stata una gara pazza, a 3 ore dalla fine mi sono addormentato, ero distrutto. Ora sono felice ... gpone.com

Valentino Rossi, compleanno super per i 46: palloncini oro, menù personalizzato e ospiti vipTavullia (Pesaro), 16 febbraio 2025 – Valentino Rossi compie oggi 46 anni: una super festa di compleanno circondato dall’affetto di amici e parenti. Le prime foto postate su Instagram sono quelle di ... ilrestodelcarlino.it

#BuonCompleanno all'ex pilota di MotoGP Valentino Rossi che compie 47 anni facebook

Luca Marini Stefania Palma Valentino Rossi #Family x.com