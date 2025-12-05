«Questo libro non è nato come libro». Comincia così la riflessione con cui Paolo Fedele presenta pubblicamente il suo nuovo lavoro editoriale: un testo intimo, nato come diario personale, trasformato nel tempo in un racconto condiviso “perché qualcuno, con la sua anima luminosa, mi ha dato il coraggio di farlo”. Fedele racconta che le pagine oggi pubblicate sono state per anni una sorta di “scatola di segreti”, un luogo privato dove appoggiare pensieri, fragilità e momenti di verità. A cambiare tutto — spiega — è stato l’incontro con una persona “profonda, sensibile, spirituale”, conosciuta da poco e residente in Calabria, capace di offrirgli una spinta emotiva decisiva: «Mi ha dato l’input, la scintilla per trasformare parole private in una storia condivisa». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Roma. Paolo Fedele presenta il suo nuovo libro: “Un diario diventato voce, tra verità, fragilità e rinascita”