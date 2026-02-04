Debora Bruno presenta ‘Linea circolare’ e ‘Diario spettinato di una mancata principessa’
Questa sera a Ferrara si svolge il quarto incontro culturale dell’anno, promosso dall’Avis Comunale. Alle 16, nella sala ‘Silvio Carletti’ in vicolo Mozzo Scimmia, Debora Bruno presenta due suoi libri: ‘Linea circolare’ e ‘Diario spettinato di una mancata principessa’. L’evento si svolge nella sede Avis, che quest’oggi apre le porte al pubblico nonostante i lavori in corso in zona Giovecca.
Continuano gli incontri culturali promossi dall’Avis Comunale di Ferrara. Il quarto appuntamento della nuova stagione è fissato per venerdì 6 alle 16 nella sala ‘Silvio Carletti’ della sede Avis (ingresso da vicolo Mozzo Scimmia a causa dei lavori in corso Giovecca). Verranno presentati i libri.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
