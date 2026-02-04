Debora Bruno presenta ‘Linea circolare’ e ‘Diario spettinato di una mancata principessa’

4 feb 2026

Questa sera a Ferrara si svolge il quarto incontro culturale dell’anno, promosso dall’Avis Comunale. Alle 16, nella sala ‘Silvio Carletti’ in vicolo Mozzo Scimmia, Debora Bruno presenta due suoi libri: ‘Linea circolare’ e ‘Diario spettinato di una mancata principessa’. L’evento si svolge nella sede Avis, che quest’oggi apre le porte al pubblico nonostante i lavori in corso in zona Giovecca.

