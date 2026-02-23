La Volta Buona incidente a Sanremo per la troupe L’inviata Rosanna Cacio | Pensavo fossero tutti morti

Un incidente sulla strada ha coinvolto la troupe di La Volta Buona, causando grande paura tra i presenti. L'inviata Rosanna Cacio ha raccontato di aver temuto il peggio, dicendo di aver pensato che tutti fossero morti. L’incidente è avvenuto mentre la squadra si spostava lungo l’autostrada da Genova a Sanremo, proprio mentre si avvicinavano al Festival. La scena si è svolta in modo improvviso, lasciando tutti sotto shock.

Momenti di grande spavento lungo l’autostrada per la troupe di Rai 1 del programma La Volta Buona di Caterina Balivo, in viaggio da Genova verso Sanremo per seguire il Festival. Poche ore prima dell’apertura della kermesse, il van sul quale viaggiavano l’inviata Rosanna Cacio, un filmmaker e due autori è rimasto coinvolto in un incidente in una galleria, provocando paura e apprensione. Incidente a Sanremo, cosa è successo alla troupe de La Volta Buona. A raccontare l’accaduto la stessa Rosanna Cacio, che da tempo segue il Festival di Sanremo nel ruolo di inviata. Da qualche anno è alla corte di Caterina Balivo, dove non mancano mai i suoi servizi puntuali e le sue interviste curiose. 🔗 Leggi su Dilei.it

Incidente in autostrada per Rosanna Cacio e la troupe Rai sul van verso Sanremo, "pensavo fossero tutti morti"Rosanna Cacio ha vissuto un incidente in autostrada mentre viaggiava con la troupe Rai verso Sanremo, causato da una manovra improvvisa di un altro veicolo.

“Pensavo fossero morti tutti”. Sanremo, gravissimo incidente per la troupe de La volta buonaDurante un normale trasferimento lungo l’autostrada ligure, l’incidente ha coinvolto la troupe di La volta buona, causato da una distrazione di un camionista.

Sanremo, grave incidente per la troupe de La volta buona. L'inviata Rosanna Cacio: «Pensavo fossero tutti morti»La routine di un normale trasferimento verso Sanremo, per la settimana più intensa dell’anno della Rai, si è trasformata in ... msn.com

Incidente grave per la troupe Rai de La Volta Buona stavano andando a Sanremo, coinvolta l’inviata Rosanna CacioUn incidente stradale ha coinvolto la troupe Rai e la band Animeniacs prima del Festival di Sanremo. Scopri come hanno affrontato la paura e la determinazio ... bigodino.it

