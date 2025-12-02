Autovelox l’avvocato | Abbiamo citato il ministero dei Trasporti in tribunale Cosa succede ora

Roma, 2 dicembre 2025 - Battaglia finale sugli autovelox: il 27 novembre lo studio legale Didona & partners ha citato in giudizio al tribunale di Roma il Mit, nella persona del ministro in carica, Matteo Salvini, che ha appena completato il censimento nazionale. Alla base una diffida e una richiesta danni - di oltre 600mila euro - che era stata presentata il 23 ottobre per conto di un'azienda che commercializza i dispositivi per il controllo della velocità. Ma cosa cambia per gli automobilisti? E quale può essere l'epilogo finale? Ecco le tappe della storia  in 5 punti e le conclusioni possibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

