caso piccinini abbiamo scritto al giudice

"Confermo che l’Ambasciata d’Italia a Città del Messico, e in particolare l’ufficio consolare, stanno seguendo questo delicato caso da tempo, fornendo al connazionale Daniele Piccinini la necessaria assistenza". Sono queste le parole dell’ambasciatore italiano a Città del Messico, Alessandro Modiano, nella lettera inviata al parlamentare Pd Stefano Vaccari in merito al papà di Nonantola che sta lottando per rientrare in contatto con la figlia di sei anni, al cui affido esclusivo ha diritto. Dall’ottobre del 2023, infatti, Piccinini, 51 anni, residente a Nonantola lotta per riuscire a riabbracciare la figlioletta, portata in Messico dalla ex moglie, sulla quale pende la denuncia per sottrazione internazionale di minore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

