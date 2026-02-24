Roma violenza sessuale a villa Borghese | si cerca uno straniero

Una giovane britannica è stata aggredita a Villa Borghese da un uomo con tratti asiatici, che ha tentato di strapparle gli indumenti. La donna stava passeggiando quando l'aggressore si è avvicinato improvvisamente, provocando paura e shock. La polizia sta cercando un uomo sconosciuto, descritto come straniero, che potrebbe essere responsabile dell'episodio. Le autorità hanno avviato le indagini e invitano chiunque abbia visto qualcosa a collaborare.

Violenza sessuale a Roma, a villa Borghese. Una ragazza è stata spinta oltre una siepe ed è stata colpita da uno sconosciuto, che ha cercato di strapparle gli indumenti. Un incubo per una giovane 21enne britannica, in Italia per motivi di studio, le cui urla hanno messo in fuga l'aggressore che si è dileguato. Sul posto i carabinieri, che sono intervenuti lunedì 23 febbraio intorno alle 21:30 su viale Washington e che hanno avviato le indagini sulla tentata violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito, la giovane ha riferito di essere stata avvicinata da un uomo, descritto come un soggetto dai tratti asiatici, che l'ha aggredita.